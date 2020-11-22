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التعرف على سبعة كويتيين "اعتقلوا وقتلوا" في العراق عام 1990

أخبار العالم العربي

التعرف على سبعة كويتيين
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أعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية الكويتية ربيع العدساني، التعرف على هوية سبعة كويتيين "قتلوا بعد اعتقالهم أثناء الغزو العراقي" للكويت عام 1990.

وقال في تصريح صحفي اليوم الأحد: "تم تحديد مصير سبعة شهداء من الأسرى والمفقودين وذلك بالتعرف على هوياتهم من خلال التحليل الجيني للبصمة الوراثية الذي قامت به الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية في الكويت وذلك بعد جلب رفاتهم من العراق".

وأضاف، أن "هؤلاء الأسرى كانوا قد اعتقلوا أثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990".

وتابع العدساني: "نأمل أن تنتهي هذه المأساة الإنسانية".

 

المصدر: "كونا"

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