النائب العام المصري يؤكد تحويل أموال من إسرائيل لإحدى فتيات الفيديوهات الإباحية

أكد النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأحد، أن النيابة العامة وجدت في حسابات إحدى الفتيات المقبوض عليهن بجرائم "الفسق والفجور"، أموالا، تم تحويل بعضها من إسرائيل.

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وقال : "كان لازم نقف عند تلك الجرائم ونتصدى لها".

وأشار الصاوي، خلال لقائه بشباب أكاديمية تأهيل الشباب ضمن البرنامج الرئاسي، إلى أن الناس تتعاطف مع الفتيات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتصف ما تفعله بـ"حريات".

وأضاف: "بعد التحقيق مع إحدى الفتيات وجدنا بوستات تعاطف على السوشيال ميديا، لكن الحقيقة أن بعض تلك الفتيات إذا خرجن من السجن هيرجعوا تاني لنفس الجرائم"، وتابع قائلا: "إحدى الفتيات دلوقتي واقفة في القفص ماسكة مصحف، وبعد ما تخرج، ترجع تاني لفيديوهات اليوتيوب الإباحية".

كما طالب الصاوي، النيابة العامة، بالتصدي لقضايا "الفسق والفجور" و"الفيديوهات التي لا تليق بالمجتمع المصري".

المصدر: "المصري اليوم"