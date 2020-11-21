اعتذار.. وتوضيح لخبر مقتل قائد عسكري كبير في معارك أبين

أكد مراسلنا في عدن أن الخبر الذي جرى نقله حول مقتل العقيد يحيى الجربي في محافظة ذمار هو خبر قديم. لذا وجب على موقعنا التنويه والاعتذار عن هذا الخطأ.

وكانت مصادر خاصة نقلت عن قنوات إعلامية مقربة من الحكومة اليمنية أن قائد الشرطة العسكرية في محافظة ذمار العقيد يحيى الجربي، قتل في معارك مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين.

وأوردت قناة "يمن شباب" في تقرير نشرته سابقا مشاهد لموكب تشييع الجربي وهو أحد قيادات الصف الأول بالجيش الحكومي، لافتة إلى أنه "قتل في المعارك الدائرة مع قوات الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين".

وتتواصل المواجهات العسكرية في محافظة أبين شرقي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوبي البلاد بين قوات الحكومة و"المجلس الانتقالي الجنوبي" مخلفة خسائر كبيرة في صفوف الطرفين.

المصدر: RT