العاهل السعودي يعرب عن سعادته باجتماع قادة دول مجموعة العشرين

أعرب الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، عن سعادة المملكة باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، ونوه على قوة المجموعة وقدرتها على تظافر الجهود، لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم.

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وأكد العاهل السعودي أن مسؤولية بلاده، كانت، وستظل، "المضي قدما نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار".

وأعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، اليوم السبت، أن بلاده تعتزم إطلاق عدة مناطق اقتصادية في العام 2021، مشيرا إلى أن المملكة ستطلق عدة مبادرات، خاصة في "قطاع السياحة".

تسعد المملكة العربية السعودية باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تظافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم.

كانت مسؤوليتنا - وستظل - المضي قدما نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) November 21, 2020

المصدر: "سبق"