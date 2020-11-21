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العاهل السعودي يعرب عن سعادته باجتماع قادة دول مجموعة العشرين

أخبار العالم العربي

العاهل السعودي يعرب عن سعادته باجتماع قادة دول مجموعة العشرين
Reuters SAUDI PRESS AGENCY
الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز
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أعرب الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، عن سعادة المملكة باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، ونوه على قوة المجموعة وقدرتها على تظافر الجهود، لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم.

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وأكد العاهل السعودي أن مسؤولية بلاده، كانت، وستظل، "المضي قدما نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار".

وأعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، اليوم السبت، أن بلاده تعتزم إطلاق عدة مناطق اقتصادية في العام 2021، مشيرا إلى أن المملكة ستطلق عدة مبادرات، خاصة في "قطاع السياحة".

المصدر: "سبق"

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