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"أنصار الله" تعلق على تقرير "رويترز" حول محادثات رفيعة مع السعودية وشروطها لوقف إطلاق النار

أخبار العالم العربي

Reuters Khaled Abdullah
عناصر من قوات الحوثيين.
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نفى القيادي البارز في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، صحة تقرير نشرته وكالة "رويترز" وتحدث حول محادثات بين الحوثيين والسعودية وشروط المملكة لإعلان وقف لإطلاق النار.

وقال الحوثي، في تغريدة نشرها عبر "تويتر" مساء الثلاثاء: "تسريب رويترز بشأن مناطق فاصلة بين الجمهورية اليمنية والمملكة اعتمد على مكتبها في الإمارات، ومكتبها بث أخبارا غير صحيحة".

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وأضاف أن مثل هذه التقارير "قد تكون خدمة لفصائل تتبع الإمارات للضغط النفسي على آخرين من فصائل الارتزاق مع احتدام المعركة".

وختم القيادي الحوثي بالقول: "وعلى رويترز أن تحافظ على مصداقيتها، فهذه الأخبار لا تمت إلى المهنية".

ونقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر مطلعة أن السعودية أبلغت جماعة "أنصار الله" الحوثية في محادثات رفيعة المستوى بسعي المملكة إلى إقامة منطقة عازلة على طول حدودها مع اليمن مقابل إعلان وقف لإطلاق النار.

وقالت الوكالة إن الطرفين رفعا مستوى التمثيل في الحادثات ليشارك فيها كبير مفاوضي الحوثيين، محمد عبد السلام، ومسؤول سعودي أكبر من طرف المملكة.

المصدر: RT + "رويترز"

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