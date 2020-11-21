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مراسلنا: فرار 69 سجينا من سجن بعبدا شرق بيروت والأمن يطوق المنطقة

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مراسلنا: فرار 69 سجينا من سجن بعبدا شرق بيروت والأمن يطوق المنطقة
Reuters Mohamed Azakir
آليات تابعة لقوى الأمن اللبناني خاصة بالسجناء
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أفاد مراسلنا في لبنان بفرار 69 سجينا من سجن بعبدا شرق بيروت. وقال إن قوى الأمن تطوق المنطقة، فيما ذكرت وسائل إعلام أن 5 سجناء لقوا حتفهم بحادث سير أثناء الهروب.

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وأكدت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، أن "مجموعة من السجناء، أقدمت فجر اليوم على تحطيم أبواب الزنزانات في سجن منطقة بعبدا، والهرب إلى جهات مجهولة".

وأشارت إلى أنه خلال مطاردة عناصر من قوى الأمن للفارين، اصطدمت سيارة استولى عليها عدد من السجناء في محلة الحدت بشجرة، الأمر الذي أدى الى مقتل عدد منهم على الفور.

مراسلنا: فرار 69 سجينا من سجن بعبدا شرق بيروت والأمن يطوق المنطقة
RT
اصطدام سيارة بشجرة في لبنان

وأفاد مراسلنا بأن القوى الأمنية اللبنانية ألقت القبض على 10 من السجناء الفارين، لافتا إلى أن القوى الأمنية تواصل عملية الملاحقة في منطقة بعبدا ومحيطها.

كما باشرت الأجهزة القضائية بالتحقيق في هذه الحادثة.

المصدر: RT + وكالات

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