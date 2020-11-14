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مجهولون يعتدون على خط أنابيب البترول كركوك - طرابلس شمال لبنان

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مجهولون يعتدون على خط أنابيب البترول كركوك - طرابلس شمال لبنان
الوكالة الوطنية للإعلام
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أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مجهولين خربوا خط أنابيب البترول كركوك – طرابلس شمال لبنان، مشيرة إلى أن المخربين أحدثوا ثقوبا في الخط وأضرموا النار في المواد النفطية المتسربة.

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وتوجهت فرق الدفاع المدني في محاولة لإخماد النيران التي تحتاج إلى مواد خاصة لإطفائها، فيما بدأت السلطات المعنية في فتح تحقيق في الموضوع.

وقالت الوكالة إنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيه أنابيب البترول هذه، الخارجة عن الخدمة منذ عشرات السنوات، إلى مثل هذا التعدي بدافع سرقة المواد النفطية التي لا تزال مترسبة فيها.

بدورها، علقت المديرية العامة للنفط في لبنان، على الحادث، مؤكدة أنها "ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعدي على خط الغاز والنفط في منطقة الشمال، بهدف السرقة التي تندرج في إطار القرصنة الواضحة لأملاك عمومية".

 

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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