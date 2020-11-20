برلماني إيطالي: آمل أن يطالب كونتي السيسي بتحرير المعارض زكي فورا

أعرب برلماني إيطالي عن أمله في أن يكون رئيس حكومة بلاده جوزيبي كونتي قد طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحرير المعارض باتريك جورج زكي "فورا".

وقال عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي فيليبو سينسي: "لم أقرأ اسم باتريك زكي في النص المصري للمكالمة الهاتفية التي جرت اليوم الجمعة بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء كونتي".

وأضاف: "أتمنى أن يكون ما نشر مجرد معلومات جزئية عن الحوار الهاتفي، وأن إيطاليا، إلى جانب كل الأشياء الأخرى، طالبت بإطلاق سراحه الفوري واحترام حقوق باتريك".

وأعلنت الرئاسة المصرية، أن "الرئيس السيسي تلقى صباح الجمعة اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإيطالي كونتي تناول العلاقات الثنائية وخاصة العسكرية والاقتصادية، فضلا عن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، في مقدمتها تطورات الأوضاع في شرق المتوسط، ومستجدات القضية الليبية".

وأوقف الناشط الحقوقي باتريك زكي في فبراير 2020 فور وصوله من إيطاليا من قبل الشرطة المصرية على ذمة التحقيق معه بتهمة نشر أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة، وهو من مواليد مدينة المنصورة عام 1993، من أب وأم مصريين ويدرس في جامعة بولونيا شمالي إيطاليا.

المصدر: "آكي الإيطالية"