الخارجية الروسية تعلق على التصريحات الأمريكية بشأن مؤتمر اللاجئين السوريين

انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الموقف الأمريكي من مؤتمر اللاجئين في دمشق، مشيرة إلى أنه يعكس استمرار واشنطن في عرقلة عملية عودة اللاجئين السوريين.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتكر صحفي اليوم الخميس: "نعتبر التعليقات الانتقادية للممثلين الأمريكيين أنها تتماشى مع نهج واشنطن في عرقلة عملية عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ... ونأسف لاستمرار الخارجية الأمريكية في ممارسة السياسة الاستعراضية المدمرة فيما يتعلق بالمنتدى الدولي الخاص باللاجئين الذي عقد في العاصمة السورية".

إقرأ المزيد

وأشارت زاخاروفا إلى أن المؤتمر انعقد على الرغم من معارضة الولايات المتحدة الشديدة ومقاطعة الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، وصفت الخارجية الأمريكية الدعم الذي تقدمه روسيا وحكومة دمشق للسوريين الذين اضطروا إلى ترك ديارهم بسبب الحرب، وصفته بأنه "سطحي"، مضيفة أن المؤتمر الدولي الخاص بعودة اللاجئين والنازحين السوريين الذي استضافته دمشق مؤخرا "مجرد مسرحية" و"لا يمثل محاولة ذات مصداقية لتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين إلى سوريا طوعا وبشكل آمن".

المصدر: وكالات