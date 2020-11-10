بوريل: دول الاتحاد الأوروبي لن تشارك في مؤتمر دمشق حول اللاجئين

أعلن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن دول الاتحاد لن تشارك في مؤتمر دولي حول اللاجئين والنازحين تستضيفه دمشق يومي 11 و12 نوفمبر.

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وأكد بوريل أن وزراء خارجية عدد من دول الكتلة وهو نفسه تلقوا دعوة للمشاركة في المؤتمر المنعقد في العاصمة السورية لمناقش موضوع عودة اللاجئين والنازجين داخليا إلى بيوتهم. وأضاف: "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لن تحضر هذا المؤتمر".

المصدر: تاس