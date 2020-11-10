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بوريل: دول الاتحاد الأوروبي لن تشارك في مؤتمر دمشق حول اللاجئين

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بوريل: دول الاتحاد الأوروبي لن تشارك في مؤتمر دمشق حول اللاجئين
Reuters Yves Herman
رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل
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أعلن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن دول الاتحاد لن تشارك في مؤتمر دولي حول اللاجئين والنازحين تستضيفه دمشق يومي 11 و12 نوفمبر.

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وأكد بوريل أن وزراء خارجية عدد من دول الكتلة وهو نفسه تلقوا دعوة للمشاركة في المؤتمر المنعقد في العاصمة السورية لمناقش موضوع عودة اللاجئين والنازجين داخليا إلى بيوتهم. وأضاف: "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لن تحضر هذا المؤتمر".

المصدر: تاس

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