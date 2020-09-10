الأردن.. ثلاث إصابات بكورونا بأكبر مخيم للاجئين السوريين

سجلت سلطات الأردن اليوم الخميس ثلاث إصابات بفيروس كورونا في مخيم الزعتري، أكبر مخيم للاجئين السوريين.



ونقل تلفزيون المملكة الرسمي عن محافظ المفرق ياسر العدوان قوله إن الحالات في مخيم الزعتري تشمل أردنيين يعملان هناك ولاجئة سورية.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنه تم تحويل اللاجئة المصابة إلى منطقة عزل ويجري الآن تتبع المخالطين لها.



ويعيش معظم اللاجئين السوريين المسجلين لدى الأمم المتحدة في الأردن وعددهم 665 ألف لاجئ في مناطق حضرية.

المنصدر: رويترز



