المغرب يسجل 5391 إصابة و81 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء يوم الأربعاء، عن تسجيلها 5391 إصابة و81 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

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وأفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5391، مقابل 5415 في بيانات الثلاثاء، لتصل إلى مستوى 282336 حالة منذ رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 48631 تعتبر نشطة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 81 وفاة جديدة جراء المرض خلال اليوم الماضي، مقابل 82 الثلاثاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 5013.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 5757 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 253351 بمعدل تعاف يناهز 82.5%.

ويستعد المغرب لبدء التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في الأسابيع القليلة المقبلة لمن هم في سن 18 عاما فأكثر.

وستعطى الأولوية، حسب الحكومة، بشكل خاص للعاملين في مجال الصحة والأمن والتعليم قبل تعميمها على أوسع نطاق.

وأعلن رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، في مقابلة مع "رويترز" الثلاثاء، أن المغرب طلب لقاحي شركة "سينوفاك" الصينية و"أسترازينيكا" البريطانية السويدية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، ويخضعان حاليا للمرحلة الثالثة للتجارب السريرية.

المصدر: "وكالة المغرب العربي للأنباء" + وكالات