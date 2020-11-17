رئيس وزراء المغرب: طلبنا لقاحين ضد فيروس كورونا يخضعان للمرحلة الثالثة للاختبارات السريرية

أعلن رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء، أن المغرب طلب لقاحين للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يخضعان حاليا للمرحلة الثالثة للتجارب السريرية.

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وقال العثماني، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إن المغرب يتوقع الموافقة على اللقاح الذي تطوره شركة "سينوفارم" الصينية أولا وتخطط لبدء طرحه الشهر المقبل.

كما طلب المغرب اللقاح من شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، التي تجري أيضا المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاحها ضد فيروس كورونا.

وأضاف العثماني أن بلاده تخوض أيضا محادثات مع شركات أخرى تطور لقاحات، بينها "فايزر" الأمريكية، التي سجلت بياناتها الأولية نتائج قوية لمدى فعالية مصلها حيث بلغت 90%.

وقال رئيس الوزراء المغربي: "نتمنى أن نحصل على الكمية الكافية من اللقاح من ثلاث أو أربع شركات".

ولم يذكر العثماني التكلفة المتوقعة للبرنامج، موضحا أن "تلقيح جميع المغاربة سيستغرق على الأقل ثلاثة أشهر".

وسجل المغرب في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة لمؤشري الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

ورصدت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، 5415 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 301604 منذ الإعلان عن وصول التفشي إلى المملكة في مارس الماضي.

كما أفادت وزارة الصحة برصد 82 وفاة جديدة جراء الفيروس ليرتفع إجمالي ضحايا الجائحة إلى 4932 متوفيا.

وتضرر الاقتصاد المغربي المعتمد على السياحة بشدة من الجائحة، ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد بنسبة تصل إلى 7%.

المصدر: "رويترز" + وكالات