المغرب.. 82 وفاة و5415 إصابة جديدة بكورونا في المغرب خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة المغربية مساء اليوم الثلاثاء 5415 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 3012 يوم الاثنين.

وبهذه الحصيلة الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 301 ألف و604 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في مارس الماضي.

كما أفادت وزارة الصحة بأن 82 شخصا توفوا بالفيروس مقابل 71 أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4932.

وتعافى 4235 شخصا، ليصبح مجموع المتعافين في البلاد 247 ألفا و594، بنسبة تعافي بلغت 82.1 في المائة.

ويستعد المغرب لبدء عملية تلقيح في الأسابيع القليلة المقبلة، لمن هم في سن 18 عاما فما فوق.

وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لرويترز اليوم، إن المغرب‭‭ ‬‬"صادق على استراتيجية لحملة تلقيح واسعة، تهدف أن نسلك طريقا مأمونا استباقيا لمحاربة جائحة كورونا".

وأضاف العثماني أن "المغرب يريد أن يكون من أوائل الدول التي ستستفيد من اللقاح عندما يكون جاهزا".

المصدر: وكالات