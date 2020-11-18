وزارة الأوقاف المصرية: من كان يحب أن تظل بيوت الله مفتوحة فعليه أن يلتزم بالإجراءات الوقائية

أكدت وزارة الأوقاف المصرية على جميع العاملين بها والمتعاملين معها والمصلين، ضرورة الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

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وحذرت وزارة الأوقاف بشدة بالغة من أي تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء بالمساجد أم بجميع المقار الإدارية بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها.

وأكدت أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه من تثبت مخالفته للإجراءات أو تهاونه في تطبيقها في نطاق ما كلف به، وكذلك من يثبت عدم ارتدائه للكمامة في مقر عمله.

وشددت وزارة الأوقاف على أنها قد تضطر إلى غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالضوابط، وأنها تعتذر عن تقديم أي خدمة أو استقبال أي شخص لا يرتدي الكمامة، مؤكدة أن "من كان يحب أن تظل بيوت الله عز وجل، مفتوحة فعليه أن يلتزم بالإجراءات الوقائية والتعليمات، حتى تظل بيوت الله عز وجل، مفتوحة أمام الراكعين والساجدين".

ونبهت على جميع الأئمة والخطباء ضرورة الالتزام بالمدة المحددة للخطبة بعشر دقائق، وعلى جميع العاملين بالأوقاف عدم السماح بفتح دورات المياه وتطبيق التعليمات في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على المسجد تطبيقا حاسما، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة.

ووجهت وزارة الأوقاف "باستمرار عملية تنظيف وتعقيم المسجد عقب كل صلاة، منعا لانتشار فيروس كورونا، وحماية لضيوف الرحمن".

ناصر حاتم

المصدر: RT