مصر.. عودة صلاة الجمعة بالمساجد مرة أخرى بعد أسبوع

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا بعودة صلاة الجمعة في المساجد مرة أخرى، اعتبارا من 28 أغسطس، ولكن بإجراءات احترازية مشددة.

وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر سعد الأربعاء، في حديث لـ"صدى البلد"، إن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ستكون نفس الإجراءات المطبقة حاليا في صلاة الجماعة العادية بالمساجد، يضاف إليها تقليص مدة الخطبة حتى لا تتجاوز 10 دقائق، ولا تزيد عن ذلك.

وأوضح أن القرار بخصوص مدة خطبة الجمعة يهدف إلى تجنب تواجد المصلين في مكان مغلق لفترة طويلة، مضيفا: "لما حسينا أن الوقت آن إننا ممكن نقدم على هذه الخطوة، تم اتخاذها، ونناشد الجميع بالالتزام من أجل تمكين الحكومة من الحفاظ على ما حققناه في أزمة فيروس كورونا".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT





