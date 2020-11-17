العراق.. القبض على ثلاثة انتحاريين في نينوى
Reuters
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أعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة انتحاريين في محافظة نينوى بشمال البلاد، حسبما أفاد مراسلنا في العراق.
وكشفت الوكالة في بيان صحفي أن "استخبارات نينوى تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب، لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".
وأضافت أن "الانتحاريين عملوا في ما يسمى كتيبة الانتحاريين الانغماسيين، واعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية".
RT
المصدر: RT