العراق.. القبض على ثلاثة انتحاريين في نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة انتحاريين في محافظة نينوى بشمال البلاد، حسبما أفاد مراسلنا في العراق.

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وكشفت الوكالة في بيان صحفي أن "استخبارات نينوى تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب، لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أن "الانتحاريين عملوا في ما يسمى كتيبة الانتحاريين الانغماسيين، واعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية".

RT

المصدر: RT