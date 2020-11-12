الحبس لمسؤول عراقي "أهدر" نحو 12 مليون دولار

أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الخميس، صدور قرار حكم بالحبس على محافظ محافظة بابل السابق، لإضراره عمداً بالمال العام بأكثر من 14 مليار دينار عراقي (نحو 12 مليون دولار أمريكي).

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن "المدان (لم تسمه) الذي كان يشغل سابقا منصب محافظ بابل، قام بالإضرار بالمال العام عبر توقيعه عقداً بين ديوان المحافظة والشركة العامّة لصناعة السيارات لغرض تجهيز بلدية مدينة الحلة (مركز المحافظة) بآليات، خلافاً للقانون، حيث بلغت قيمة العقد أكثر من أربعة عشر مليار دينار عراقي".

وأضافت، أن "محكمة جنح الحلة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المدان، وحكمت عليه غيابياً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات".

المصدر: RT