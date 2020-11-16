مصر تنشئ أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفقد مدينة الفنون والثقافة ودار الأوبرا الجديدة بالمدينة، والتي تعتبر أكبر مدينة فنية وثقافية بالشرق الأوسط.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بأن الرئيس المصري اطلع على الموقف التنفيذي لتلك المشروعات واستمع لشرح حول تطورات العمل بها من القائمين على التنفيذ في العاصمة الإدارية الجديدة.

وستقام المدينة الجديدة على مساحة حوالي 127 فدان، كما ستضم مجموعة متكاملة من المسارح وقاعات العرض المتنوعة وصالات السينما والأوركسترا الموسيقية وبيت العود والمكتبات والمتاحف، مثل متحف العاصمة ومتحف الفن، والمعارض الفنية لكافة أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة من الرسم والنحت والمشغولات اليدوية وغيرها، بالإضافة إلى الغابة الشجرية، ومسرح مفتوح يسع لحوالي 20 ألف متفرج، ومسجد يسع لقرابة 600 مصل، وغيرها من المباني الخدمية.

كما تفقد الرئيس المصري دار الأوبرا الجديدة، التي تعد جزءا أساسيا من مدينة الفنون والثقافة، ومن المخطط لها أن تكون أكبر دار للأوبرا في الشرق الأوسط، حيث تحتوي على قاعة رئيسية تسع ما يقرب من 2200 فرد، بالإضافة إلى مسرحين للموسيقى والدراما، فضلا عن مركز الإبداع الفني ومتحف الشمع.

المصدر: RT