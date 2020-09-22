السيسي يطالب الحكومة بتنفيذ مشروعات إسكان حضارية كبيرة

كشفت الحكومة المصرية عن توجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ عدد من مشروعات الإسكان الحضارية، متكاملة الخدمات، على غرار مشروع "الأسمرات".

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وعرض محافظ القاهرة عددا من قطع الأراضي الصالحة لتنفيذ هذا المشروع، والتي تتوافر فيها المقومات اللازمة لجذب السكان وتوطينهم وتحسين ظروف حياتهم.

كما استعرض الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة، وفي مقدمتها خطة تنفيذ مباني السفارات المخطط إقامتها بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم التأكيد على أنه سيتم توفير الأراضي للسفارات والمنظمات الدولية، أو المباني الجاهزة ضمن إطار هذا المشروع، طبقا لعدد من المعايير التي تحددها وزارة الخارجية، بالتنسيق مع هذه الجهات.

ويتضمن هذا المشروع تنفيذ مقار لعدد من السفارات، وإسكان الدبلوماسيين، إلى جانب مقار لعدة منظمات دولية، وخدمات أخرى مختلفة توفر احتياجاتهم على رأسها مدارس دولية، ومنطقة تجارية بها "مولات" وأسواق، وفندق راق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية