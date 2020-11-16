 
مباشر

صحفي إسرائيلي ينشر صورا لزيارة "تاريخية" أجراها إلى تونس قبل 15 عاما! (صور)

أخبار العالم العربي

صحفي إسرائيلي ينشر صورا لزيارة
Reuters
تونس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p608

نشر الصحفي الإسرائيلي شمعون آران يوم الأحد، تغريدة على "تويتر" تحدث فيها عن زيارة تاريخية أجراها إلى تونس قبل 15 عاما.

وأضاف شمعون آران أنه تشرف بالمشاركة في أول رحلة طيران مباشرة بين إسرائيل وتونس في 15 نوفمبر 2005.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأسبق سيلفان شالوم ووزيرة الاتصالات آنذاك داليا إيتسيك، وصلا إلى تونس لحضور مؤتمر الإعلام الدولي.

وأكد أن شالوم التقى الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ورئيس موريتانيا ورئيس وزراء المغرب حينها.

وأفاد بأنهم قاموا حينها بزيارة الجالية اليهودية في جربة ومدينة قابس مسقط رأس شالوم.

وأعاد حساب "إسرائيل بالعربية" على "تويتر" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية نشر التغريدة وعلق عليها قائلا: "بذور السلام حاضرة في الدول العربية وهي بحاجة إلى رعاية واهتمام لتزدهر إلى سلام يعبر عن رغبة الشعوب في التعايش وهذا ما نلمسه على منصاتنا يوميا.. ثمار السلام الأخيرة مع الإمارات البحرين السودان هي عوامل مشجعة لأبناء المنطقة وخير البر عاجله".

وتزامن نشر الصور، في الوقت الذي أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال زيارته إلى قطر، أن القضية الفلسطينية مركزية حتى وإن حاول الكثيرون "دون جدوى" إخراجها من دائرة اهتمام المواطن العربي.

وبخصوص توجه بعض الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل، قال سعيد في حديثه لوكالة الأنباء القطرية، "لا أتفق مع عبارة التطبيع لأنها كلمة لم تكن موجودة سابقا وظهرت بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد".

وأضاف بالقول "نحن لا نتدخل في شؤون الدول حيث يختارون ما يختارون وهم أحرار، ولكن بالنسبة لي، فإن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية حتى وإن حاول الكثيرون دون جدوى إخراجها من دائرة اهتمام المواطن العربي، ولكنها ستبقى القضية الأساسية المركزية للأمة العربية وللأمة الإسلامية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا