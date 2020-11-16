صحفي إسرائيلي ينشر صورا لزيارة "تاريخية" أجراها إلى تونس قبل 15 عاما! (صور)

نشر الصحفي الإسرائيلي شمعون آران يوم الأحد، تغريدة على "تويتر" تحدث فيها عن زيارة تاريخية أجراها إلى تونس قبل 15 عاما.

وأضاف شمعون آران أنه تشرف بالمشاركة في أول رحلة طيران مباشرة بين إسرائيل وتونس في 15 نوفمبر 2005.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأسبق سيلفان شالوم ووزيرة الاتصالات آنذاك داليا إيتسيك، وصلا إلى تونس لحضور مؤتمر الإعلام الدولي.

وأكد أن شالوم التقى الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ورئيس موريتانيا ورئيس وزراء المغرب حينها.

وأفاد بأنهم قاموا حينها بزيارة الجالية اليهودية في جربة ومدينة قابس مسقط رأس شالوم.

🇮🇱 🇹🇳

ביקור היסטורי בתוניס!

היום לפני 15 שנה- 15/11/2005



היה לי הכבוד להשתתף בטיסה ה-1 הישירה בין ישראל לתוניס.



שר החוץ לשעבר סילבן שלום ושרת התקשורת דאז דליה איציק הגיעו לתוניס להשתתף בוועידת המידע הבינ"ל.

ביקרנו בקהילה היהודית בג'רבה בביה"כ אלגריבה ובעיר הולדתו של שלום, גאבס. pic.twitter.com/ue8t3kkHfg — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) November 15, 2020

وأعاد حساب "إسرائيل بالعربية" على "تويتر" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية نشر التغريدة وعلق عليها قائلا: "بذور السلام حاضرة في الدول العربية وهي بحاجة إلى رعاية واهتمام لتزدهر إلى سلام يعبر عن رغبة الشعوب في التعايش وهذا ما نلمسه على منصاتنا يوميا.. ثمار السلام الأخيرة مع الإمارات البحرين السودان هي عوامل مشجعة لأبناء المنطقة وخير البر عاجله".

بذور السلام حاضرة في الدول العربية وهي بحاجة إلى رعاية واهتمام لتزدهر إلى سلام يعبر عن رغبة الشعوب في #التعايش وهذا ما نلمسه على منصاتنا يوميا. #ثمار_السلام الأخيرة مع #الإمارات#البحرين#السودان هي عوامل مشجعة لابناء المنطقة وخير البر عاجله https://t.co/wvTe5BKspm — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 15, 2020

وتزامن نشر الصور، في الوقت الذي أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال زيارته إلى قطر، أن القضية الفلسطينية مركزية حتى وإن حاول الكثيرون "دون جدوى" إخراجها من دائرة اهتمام المواطن العربي.

وبخصوص توجه بعض الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل، قال سعيد في حديثه لوكالة الأنباء القطرية، "لا أتفق مع عبارة التطبيع لأنها كلمة لم تكن موجودة سابقا وظهرت بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد".

وأضاف بالقول "نحن لا نتدخل في شؤون الدول حيث يختارون ما يختارون وهم أحرار، ولكن بالنسبة لي، فإن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية حتى وإن حاول الكثيرون دون جدوى إخراجها من دائرة اهتمام المواطن العربي، ولكنها ستبقى القضية الأساسية المركزية للأمة العربية وللأمة الإسلامية".

المصدر: RT