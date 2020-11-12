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مصر.. 6 أمريكيين من بين الضحايا الـ8 في تحطم المروحية بسيناء

أخبار العالم العربي

مصر.. 6 أمريكيين من بين الضحايا الـ8 في تحطم المروحية بسيناء
AFP Khaled DESOUKI
سيناء مصر
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أفادت القوة الدولية المكلفة بمراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل بأن قتلى تحطم المروحية في سيناء المصرية اليوم الخميس هم 6 أمريكيين وفرنسي وتشيكي.

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أ ف ب نقلا عن مصدر إسرائيلي: 7 قتلى في تحطم مروحية في سيناء
أ ف ب نقلا عن مصدر إسرائيلي: 7 قتلى في تحطم مروحية في سيناء

وأضافت القوة في بيان أن القتلى جميعا من العسكريين، لافتة إلى أن أمريكيا من أفراد القوة نجا وجرى نقله إلى منشأة طبية.

ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع أن السقوط حادث سببه عطل فني.

وتأسست القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين لمراقبة نزع السلاح في سيناء بموجب معاهدة السلام التي أُبرمت بين مصر وإسرائيل عام 1979. وتقلص حجمها في السنوات القليلة الماضية بعد أن كثفت الدولتان التعاون الأمني في مواجهة مسلحين يقودهم إسلاميون في سيناء.

وتضم القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين، وفقا لموقعها الإلكتروني، عسكريين من 13 دولة وتغطي مهامها منطقة تتجاوز مساحتها عشرة آلاف كيلومتر مربع في سيناء.

المصدر: "رويترز"

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