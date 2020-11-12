أ ف ب نقلا عن مصدر إسرائيلي: 7 قتلى في تحطم مروحية في سيناء

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، الخميس، نقلا عن مصدر إسرائيلي، بمقتل 7 جنود من جنسيات مختلفة، إثر تحطم مروحية تابعة لقوة المراقبين الدوليين في سيناء المصرية.

وقال المصدر إن القتلى هم 5 أمريكيين وفرنسي وتشيكي، وجميعهم أعضاء في القوة الدولية المكلفة بمراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الموقع عام 1979.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مروحية إسرائيلية قامت بنقل الجرحى لتلقي العلاج في إسرائيل.

المصدر: أ ف ب+ RT