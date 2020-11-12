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مصر تستعد لتصنيع اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا محليا

أخبار العالم العربي

مصر تستعد لتصنيع اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا محليا
Sputnik
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كشف رئيس مجلس إدارة شركة "فاركو" للأدوية المصرية، شيرين حلمي تفاصيل إنتاج لقاح كورونا الروسي "سبوتنيك V" في مصر.

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مصدر: مصر ستبدأ المفاوضات مع روسيا حول إنتاج لقاح كورونا بعد إنجاز الاختبارات  
مصدر: مصر ستبدأ المفاوضات مع روسيا حول إنتاج لقاح كورونا بعد إنجاز الاختبارات  

وأكد حلمي أنه سيتم البدء في التصنيع يوم 20 أبريل 2021 في مصر، مشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "بايوجينيركس" إحدى شركات مجموعة فاركو الدوائية وصندوق الاستثمار الروسي على أن يتم التعاقد على الإنتاج في القريب العاجل.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية في تصريحات لجريدة "اليوم السابع" المصرية إن الشركة تقدمت بطلب إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لبدء إجراء التجارب السريرية على أن يتم بعدها إتمام إجراءات التسجيل للقاح والتصنيع في المرحلة الرابعة.

المصدر: اليوم السابع

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