لبنان وإسرائيل يعقدان الجلسة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية

عقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي اليوم الأربعاء، الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود البحرية، في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة بحضور ممثل عن واشنطن.

إقرأ المزيد

وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية، إلى أن الوفد اللبناني قدم على طاولة المفاوضات مستندات ووثائق وخرائط تثبت حق لبنان في حدود مياهه البحرية، وفقا لقانون البحار المعترف به، ويتشبث بحقه من مساحته البحرية البالغة 1430 كيلومترا مربعا.

وضم الوفد اللبناني المفاوض، نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن بسام ياسين رئيسا، العقيد البحري مازن بصبوص، الخبير في نزاعات الحدود بين الدول الدكتور نجيب مسيحي، عضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط، وممثل عن الأمم المتحدة في لبنان.



كما واكبت المفاوضات تدابير أمنية مشددة للجيش و"اليونيفيل"، حيث سيرت دوريات مكثفة في منطقة الناقورة، وشوهدت دوريات بحرية لسفينة عسكرية لـ"اليونيفيل" مقابل الناقورة.

المصدر: "وكالة الأنباء اللبنانية"