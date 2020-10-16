لبنان يعول على الدور الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، إن لبنان يعول على الدور الأمريكي الوسيط للوصول إلى حلول عادلة خلال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

إقرأ المزيد

كلام عون هذا، جاء خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، الذي أعرب عن أمله في إنجاز مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في أسرع وقت ممكن، والوصول إلى نتائج إيجابية.

الرئيس عون خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط: لبنان يعوّل كثيرا على الدور الأميركي الوسيط للوصول الى حلول عادلة خلال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 16, 2020

من جهة أخرى، نوه شينكر، وفق ما ذكرت صفحة الرئاسة اللبنانية عبر "تويتر"، بالدور الإيجابي الذي يلعبه الرئيس عون في مكافحة الفساد وتغيير النهج الذي كان سائدا.

وفي هذا السياق، أكد عون أن العمل يجري حاليا من أجل قيام حكومة نظيفة تركز على تحقيق الإصلاحات الضرورية، مشيرا إلى أن التدقيق الجنائي خطوة أساسية لاستعادة حقوق الدولة وإنهاض الاقتصاد.

وكان شينكر شارك الأربعاء الماضي في افتتاج الجولة الأولى من المفاوضات لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، التي جرت في مقر اليونيفيل بجنوب لبنان، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة.

كما التقى شينكر أمس برئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، وبحث معه مجريات جولة المباحثات الأولى والأوضاع العامة في لبنان.



المصدر: RT