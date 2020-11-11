 
مباشر
عاجل
لقاح "سبوتنيك V" يسجل فعالية بلغت 92%  بنتائج التحاليل المؤقتة للمرحلة الثالثة

وزير خارجية لبنان في مؤتمر اللاجئين السوريين يدعو لعدم ربط العودة بالحل السياسي

أخبار العالم العربي

وزير خارجية لبنان في مؤتمر اللاجئين السوريين يدعو لعدم ربط العودة بالحل السياسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p4nl

دعا وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، إلى تكثيف الجهود لتأمين العودة الآمنة للاجئين إلى سوريا وعدم ربطهم بالحل السياسي النهائي.

إقرأ المزيد
الأسد لمؤتمر اللاجئين: قضية اللاجئين مفتعلة وتخضع لاستثمار سياسي
الأسد لمؤتمر اللاجئين: قضية اللاجئين مفتعلة وتخضع لاستثمار سياسي

وناشد وهبة خلال مشاركته في مؤتمر اللاجئين والنازحين السوريين في دمشق، عبر تقنية الفيديو، المجتمع الدولي تبني الخطة التي وضعها لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى أرضهم.

وقال إن لبنان يواجه مأساة إنسانية منذ بدء الحرب على سوريا وبات ضحية حسابات إقليمية ودولية، مشيرا إلى أن وجود حوالي مليون ونصف المليون نازح ساهم بزيادة الأعباء الاقتصادية على لبنان.

وشدد الوزير اللبناني على ضرورة الإقرار بأن العائق الأساسي لأزمة النزوح السوري هو في غياب الإرادة الدولية في طي هذا الملف الشائك والأليم.

وأمل وهبة في أن يساهم المؤتمر في إيجاد حل لمسألة النزوح السوري وأن يعود السلام لكافة الأراضي السورية وأن يعود اللاجؤون إلى بلدهم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا