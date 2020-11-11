وزير خارجية لبنان في مؤتمر اللاجئين السوريين يدعو لعدم ربط العودة بالحل السياسي

دعا وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، إلى تكثيف الجهود لتأمين العودة الآمنة للاجئين إلى سوريا وعدم ربطهم بالحل السياسي النهائي.

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وناشد وهبة خلال مشاركته في مؤتمر اللاجئين والنازحين السوريين في دمشق، عبر تقنية الفيديو، المجتمع الدولي تبني الخطة التي وضعها لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى أرضهم.

وقال إن لبنان يواجه مأساة إنسانية منذ بدء الحرب على سوريا وبات ضحية حسابات إقليمية ودولية، مشيرا إلى أن وجود حوالي مليون ونصف المليون نازح ساهم بزيادة الأعباء الاقتصادية على لبنان.

وشدد الوزير اللبناني على ضرورة الإقرار بأن العائق الأساسي لأزمة النزوح السوري هو في غياب الإرادة الدولية في طي هذا الملف الشائك والأليم.

وأمل وهبة في أن يساهم المؤتمر في إيجاد حل لمسألة النزوح السوري وأن يعود السلام لكافة الأراضي السورية وأن يعود اللاجؤون إلى بلدهم.

المصدر: RT