اتفاق سعودي عراقي على تنسيق المواقف لأسعار عادلة للنفط

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن السعودية والعراق اتفقا اليوم الثلاثاء، على تنسيق المواقف في المجال النفطي من أجل الوصول إلى أسعار عادلة ومناسبة للمصدرين والمستهلكين.

وفي بيان مشترك صدر بعد اجتماع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أكد الجانبان على أهمية التعاون في مجالات الطاقة وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المجال النفطي، ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" و"أوبك بلس"، والالتزام الكامل بكافة القرارات التي تم الاتفاق عليها، بما يضمن التوصل إلى أسعار نفط عادلة ومناسبة للمصدرين والمستهلكين على حد سواء في سوق النفط العالمية".

ولفت البيان إلى أن العراق جدد دعوته للشركات السعودية للاستثمار في الفرص الواعدة في العراق، بمختلف المجالات.

المصدر: "رويترز"