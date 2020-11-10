"فايزر" تبرعت بـ200 ألف جرعة من لقاح كورونا للاجئين في الأردن

كشف وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات أن شركة فايزر الأمريكية، تبرعت بـ200 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا للاجئين المتواجدين في الأردن.

وأعلن عبيدات أن الحكومة وقعت اتفاقية مع الشركة لشراء مليوني جرعة من لقاح كورونا، مبينا أنه تم شراء 2 مليون جرعة من اللقاح الأسبوع الماضي، حيث تبرعت الشركة بـ200 ألف جرعة للاجئين المتواجدين في الأردن.

وأكد أن الدفعة الأولى ستصل المملكة خلال الربع الأول من العام القادم وهي ربع الكمية المطلوبة.

يذكر أن الأردن يستضيف حوالي 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

المصدر: وكالات