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"فايزر": البرازيل تفاوضنا على شراء لقاحنا ضد كورونا

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Reuters CARLO ALLEGRI
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أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية، أن الحكومة البرازيلية تجري مفاوضات معها حول شراء لقاحها المضاد لفيروس كورونا لإدراجه في برنامجها الوطني للتطعيم.

وأضاف متحدث باسم الشركة الأمريكية اليوم الاثنين، أن اللقاح في المراحل المتقدمة من التجارب في البرازيل، حيث يشارك فيها 3100 متطوع بولايتي ساو باولو وبايا.

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وأكد أن اللقاح سيورد إلى البرازيل من مصانع الشركة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتجدر الإشارة إلى أن البرازيل قد أبدت في وقت سابق اهتماما بلقاحات أخرى مضادة لفيروس كورونا، بينها لقاح "سبوتنيك V" الروسي الأول المعلن عنه في العالم، و"سينوفاك" الصيني.

وكانت شركة "فايزر" قد أعلنت أن النتائج الأولية لاختبارات اللقاح الذي تقوم بتطويره مع شركة BioNTech الألمانية أظهرت فاعليته بنسبة 90%.

المصدر: رويترز

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