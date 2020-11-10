ليبيا.. اغتيال المحامية حنان البرعصي في بنغازي

أعلنت وسائل إعلام ليبية اغتيال المحامية والناشطة المدنية حنان البرعصي في شارع 20 بمدينة بنغازي.

وتعرف هذه المحامية بسجالاتها ضد مسؤولين في شرق ليبيا تتهمهم بالفساد والإثراء غير المشروع.

وكانت قد ظهرت في مقطع في أكتوبر اتهمت مسؤولا أمنيا بشرق البلاد بمحاولة اغتيالها.

وقبل يومين أعلنت في مقطع فيديو أن ابنتها تعرضت لمحاولة اغتيال، وتوعدت بالتصدي لمن يقف وراءها.

يشار إلى أن المحامية حنان البرعصي، تعرف بتأييدها للقائد العام لـ"الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر لكنها دخلت في نفس الوقت في معارك كلامية حادة ضد عدد من المسؤولين الكبار اتهمتهم بالفساد.

المصدر: RT