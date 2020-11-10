سوريا.. سقوط جسر مشاة على أتوستراد اللاذقية- جبلة إثر اصطدام شاحنة به (صور)

اصطدمت شاحنة تسير بسرعة عالية بجسر المشاة الحديدي عند مفرق القبو بريف اللاذقية شمال غربي سوريا، ما أدى إلى سقوط الجسر في الجهة الغربية من الأتوستراد الرابط بين اللاذقية وجبلة.

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وقال مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية باللاذقية مطيع سلهب إن "ارتفاع الجسر المعدني يبلغ 5 أمتار و20 سنتم، وهو أعلى من الحد المسموح ولكن نتيجة سير المركبة بسرعة عالية على الأوتستراد مع نسيان سائقها القلاب مرفوعا، أدى إلى سقوط الجسر وحدوث أضرار مادية في المركبة والجسر، من دون أن تكون هناك أي إصابات بين المواطنين وسائق المركبة".

ولفت سلهب إلى أنه على الفور عمل عناصر الشرطة على قطع الطريق وتحذير السائقين المستخدمين للطريق منعا لوقوع الحوادث.

كما عملت عناصر الشرطة على إزاحة الجسر الحديدي عن الأوتستراد وتحميله، وتم تنظيف مخلفات الحادث على الأوتستراد وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

المصدر: سانا