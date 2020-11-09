العراق: اعتقال 4 إرهابيين شمالي بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، عن اعتقال 4 إرهابيين في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين شمالي بغداد.

وقالت المديرية إنه "ردا على العملية الجبانة التي استهدفت قواتنا الأمنية في منطقة الضلوعية بمحافظة صلاح الدين، وبجهد استخباري استثنائي وتنسيق تام بين قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء واستخبارات الفوج الأول لواء مغاوير القيادة، تم الإطاحة بـ4 إرهابيين".

وأضافت: "عملية الاعتقال تمت في منطقة المعتصم بقضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين".

وتابعت: "المعتقلون من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4/إرهاب".

المصدر: "السومرية نيوز"