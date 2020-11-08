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العراق.. القبض على مجموعة نفذت 13 عملية "إرهابية" خلال عامين

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العراق.. القبض على مجموعة نفذت 13 عملية
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أعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، القبض على مجموعة نفذت 13 عملية "إرهابية" خلال عامي 2019 و 2020.

وذكرت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، أن "مفارز استخبارات محافظة كركوك تمكنت من القبض على ثلاثة إرهابيين من أفراد تلك الشبكة بعد مداهمة إحدى أوكارها في المحافظة".

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وأضافت، أن "الملقى القبض عليهم مطلوبين وفق أحكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، حيث اعترفوا بتنفيذ 13 عملية إرهابية من زرع عبوات ناسفة ولاصقة استهدفت القوات الأمنية والمواطنين في عامي 2019 و 2020".

 

المصدر: RT

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