لبنان.. إصابات كورونا تلامس المئة ألف
اقترب عدد إصابات فيروس كورونا في لبنان من المئة ألف حالة، في وقت تسعى السلطات لاحتواء موجة قاسية من الوباء عبر خطة إغلاق شاملة تستمر 15 يوما.
وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية في تقريرها اليومي عن تسجيل 1119 إصابة جديدة، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 95355 حالة.
كما أفادت الوزارة بتسجيل 9 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 732.
وأشارت إلى أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 831، من بينها 305 في العناية المركزة، 134 حالة تخضع للتنفس الاصطناعي.
ومن المرتقب أن يشهد لبنان بدءا من الخميس المقبل إغلاقا تاما لمدة 15 يوما كمرحلة أولية، كما ستتخذ إجراءات أمنية صارمة منعا للتجول باستثناء العناصر الأمنية والطواقم الطبية وعمال المؤسسات الغذائية والصحافيين، وستكون هناك عقوبات ومحاضر ضبط في حق المخالفين.
المصدر: RT