الحكومة العراقية تنتظر تشريعا برلمانيا لصرف رواتب الموظفين

أكد أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن الحكومة بانتظار تصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض لصرف رواتب الموظفين.

وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "أجواء إيجابية سادت اجتماع رئيس الحكومة مع أعضاء اللجنة المالية النيابية اليوم، ونأمل في أن يصوت البرلمان على قانون تغطية العجز المالي الخميس المقبل للبدء بإطلاق الرواتب".

وأضاف، أن "قوت الموظف وضرورة تأمينه سريعا كان هو الهم المشترك".

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واليوم عقد اجتماع بين رئيس الحكومة العراقية وأعضاء اللجنة المالية النيابية لمناقشة قانون الاقتراض وموازنة 2021، وطالبت اللجنة المالية بإجراء جملة من اللقاءات مع الكاظمي ووزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي لمعرفة خطة الحكومة لتبني الاصلاحات الاقتصادية.

وبحسب تصريح سابق لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، فإن هناك نحو 4 ملايين موظف في مؤسسات الدولة العراقية يتقاضون رواتب شهرية من الحكومة.

المصدر: RT