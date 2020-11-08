سوريا .. 4 وفيات و68 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة السورية 4 وفيات و68 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد.

وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع الإصابات المسجلة بالفيروس بذلك إلى 6215، والوفيات إلى 317.

وتركزت معظم الإصابات الجديدة في السويداء بواقع 18 إصابة، تلتها محافظة حمص بـ15 إصابة، و13 في ريف دمشق، و8 في حماة، و5 إصابات في كل من طرطوس، وحلب، و3 في دمشق، وإصابة واحدة في اللاذقية.

أما الوفيات فتم تسجيل اثنتين منها في السويداء، وواحدة في كل حمص، ودرعا.

يذكر أن أعداد الإصابات بكورونا بدأت منذ أيام تشهد ارتفاعا ملحوظا، تزامنا مع سوء الأحوال الجوية.

المصدر: RT