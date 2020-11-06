وزير الصحة: الأردن يمر بمرحلة صعبة بسبب كورونا

أكد وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، أن المملكة تمر بمرحلة صعبة من انتشار فيروس كورونا، حيث تزداد الإصابات، مشددا على أنه "لا يتضاعف يوميا أو أسبوعيا".

وقال في مقابلة للتلفزيون الأردني عبر برنامج "يسعد صباحك"، إن "كورونا منتشر داخل المملكة وعلينا الاستعداد لارتفاع الاصابات"، مبينا أنه "تم تجهيز قاعدة بيانات بأعداد الأسرة وأجهزة التنفس وأسرة العناية المشددة"، وأن "الأردن من الأقل عالميا بحاجة المرضى لدخول المستشفى وتتراوح بين 5 إلى 6 % حاليا، ونسبة إشغال المستشفيات حاليا معقولة".

وأضاف: "وزارة الصحة أصبح لديها اليوم قاعدة بيانات واضحة عن كافة المدخلات الطبية من أسرة وفحوصات وأعداد المستشفيات وغيرها، الأمر الذي يساعد في التعامل مع أعداد الاصابات المرتفعة بكورونا".

وأوضح، أنه سيتم توقيع اتفاقيات مع أحد مستشفيات القطاع الخاص خلال اليومين المقبلين، من أجل تحويل مرضى كورونا إليه، مؤكدا أن "فيروس كورونا ينتشر بسرعة ما يرفع عدد الاصابات ويسبب الوفيات ويجب التعامل مع هذا الواقع".

ولفت الوزير الأردني، إلى أن "هناك 45 % من المصابين بفيروس كورونا في الأردن لا تظهر عليهم الأعراض وتكتشف إصابتهم من خلال الفحوصات".

أما بخصوص لقاح كورونا، فقال عبيدات، إنه "حتى الآن لا يوجد لقاح فعلي لكورونا وفي حال نجاح أي لقاح سيتم تعميمه واعتماده".

ولفت إلى أن "اللقاح الذي خضع له برفقة رئيس الوزراء، هو علاج تجريبي ضمن دراسة بحثية أردنية إماراتية، وأنه لم يستكمل كل الإجراءات الطبية ليكون لقاحا معتمدا ضد فيروس كورونا، أو إعطاءه للمواطنين".

وأعلن الأردن عن تسجيل 95864 إصابة و1069 وفاة بالفيروس.

المصدر: "الغد الأردني"