وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا يصل القاهرة للقاء مسؤولين مصريين

وصل وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فتحي باشاغا، مساء الأربعاء إلى القاهرة قادما من العاصمة الليبية طرابلس للقاء عدد من المسؤولين المصريين.

وتعد زيارة باشاغا إلى القاهرة هي الأولى بعد توليه حقيبة وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني.

وأكدت مصادر أن باشاغا سيناقش في القاهرة "مكافحة الإرهاب، وتفكيك الميليشيات المسلحة وإمكانية إعادة دمج عناصرها في المؤسسة العسكرية الليبية والمؤسسات الأمنية والشرطية، بالإضافة إلى إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، وعدم السماح لوصول أي شخصية ذات توجه أيديولوجي أو محسوبة على تيار الإسلام السياسي إلى الحكم فى ليبيا، خاصة في ضوء حالة الرفض الشعبي الليبي لهذه التيارات والأفكار المتشددة".

وقد توصل وفدا اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، يوم الثلاثاء، إلى توافق على بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما كشفت مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وقالت المبعوثة الأممية في مؤتمر صحافي في ختام محادثات غدامس: "تم التوافق وبروح المسؤولية على بنود تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا".

وكانت هذه الجولة الأولى من المفاوضات بين الطرفين المتنازعين في ليبيا، إذ سبق أن عقدت أربعة لقاءات خارج البلاد، آخرها في جنيف يوم 23 أكتوبر وقعت خلالها لجنة "5+5" (خمسة أعضاء من كل طرف) اتفاقا لوقف إطلاق النار بشكل دائم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية