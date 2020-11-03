العراق يدين هجوم فيينا ويؤكد وقوفه مع النمسا

دانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة النمساوية أمس الاثنين.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان صحفي: "يعرب العراق عن إدانته واستنكاره الشديدين للحادث الإرهابي الذي وقع في العاصمة فيينا، والذي راح ضحيته عدد من الأفراد وإصابة آخرين".

وأضافت: "نُقدم تعازينا لحكومة النمسا وشعبها، ونؤكد موقف العراق الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصوره، ووقوفه مع المجتمَع الدولي في مواجهة الإرهاب، ودعم جميع الجهود الخيرة الرامية إلى القضاء على التطرف والعنف".

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المصدر: RT