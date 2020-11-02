لحظة بلحظة.. هجوم في وسط العاصمة النمساوية فيينا
شهدت العاصمة النمساوية فيينا مساء يوم الاثنين، هجوما مسلحا راح ضحيته 7 أشخاص على الأقل، فيما أصيب العشرات.
وفي ما يلي تسلسل الأحداث:
- إطلاق أعيرة نارية في وسط العاصمة فيينا.
- وسائل إعلام نمساوية: هجوم مسلح يستهدف معبدا يهوديا.
- الشرطة تدعو لتجنب جميع الأماكن العامة أو المواصلات.
- مقتل 7 أشخاص في الهجوم.
- الشرطة تعلن إصابة ضابط بجروح خطيرة في إطلاق نار في وسط فيينا.
- اعتقال مشتبه به بشأن إطلاق النار.
- أحد المهاجمين يفجر نفسه.
- مقتل أحد عناصر المجموعة المسلحة.
- الداخلية النمساوية لا تستبعد أن يكون إطلاق النار وسط فيينا هجوما إرهابيا.
- انتشار كثيف للشرطة في فيينا.
- وزير الداخلية: نعتقد أن هجوم فيينا نفذه عدة أشخاص.
- وزير الداخلية: نعتقد أن إطلاق النار في فيينا هجوم إرهابي.
- الشرطة: هجوم فيينا شمل 6 مواقع.
- الداخلية: لا يمكن تأكيد أو استبعاد ارتداء أحد المهاجمين حزاما ناسفا.
- الجيش النمساوي يشارك في عملية خاصة في وسط فيينا ويتولى حماية مرافق العاصمة.
- الشرطة تلقي القبض على 4 مشاركين في تنفيذ هجوم فيينا.
#Vienne, un des auteurs neutralisés !! 💀💀 #autriche#attentatspic.twitter.com/072bGPCqz5— Long Fa 🔥 (@ShamDay78) November 2, 2020
#FlashInfo : Des tirs ont été signalés près d’une synagogue à #Vienne, en #Autriche. Bilan provisoire : un mort et plusieurs blessés. 🇦🇹 pic.twitter.com/6M0NgW2Ydb— 🇨🇭A M 🇨🇭 (@amariethoz) November 2, 2020
🇦🇹 - Alerte terroriste à #Vienne: attaque contre une synagogue. Opération policière massive en cours.— ⓃⒺⓌⓈ—ⒾⓃⓉ·۰•●🌐 (@NewsInt_) November 2, 2020
Via @YourAnonOnepic.twitter.com/HhdQhhXKLt
#wien#viyanapic.twitter.com/C1FBrnX7DX— 10ur (@onuraydin0610g1) November 2, 2020
المصدر: RT + وكالات