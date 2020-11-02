لحظة بلحظة.. هجوم في وسط العاصمة النمساوية فيينا

شهدت العاصمة النمساوية فيينا مساء يوم الاثنين، هجوما مسلحا راح ضحيته 7 أشخاص على الأقل، فيما أصيب العشرات.

وفي ما يلي تسلسل الأحداث:

- إطلاق أعيرة نارية في وسط العاصمة فيينا.

- وسائل إعلام نمساوية: هجوم مسلح يستهدف معبدا يهوديا.

- الشرطة تدعو لتجنب جميع الأماكن العامة أو المواصلات.

- مقتل 7 أشخاص في الهجوم.

- الشرطة تعلن إصابة ضابط بجروح خطيرة في إطلاق نار في وسط فيينا.

- اعتقال مشتبه به بشأن إطلاق النار.

- أحد المهاجمين يفجر نفسه.

- مقتل أحد عناصر المجموعة المسلحة.

- الداخلية النمساوية لا تستبعد أن يكون إطلاق النار وسط فيينا هجوما إرهابيا.

- انتشار كثيف للشرطة في فيينا.

- وزير الداخلية: نعتقد أن هجوم فيينا نفذه عدة أشخاص.

- وزير الداخلية: نعتقد أن إطلاق النار في فيينا هجوم إرهابي.

- الشرطة: هجوم فيينا شمل 6 مواقع.

- الداخلية: لا يمكن تأكيد أو استبعاد ارتداء أحد المهاجمين حزاما ناسفا.

- الجيش النمساوي يشارك في عملية خاصة في وسط فيينا ويتولى حماية مرافق العاصمة.

- الشرطة تلقي القبض على 4 مشاركين في تنفيذ هجوم فيينا.

#FlashInfo : Des tirs ont été signalés près d’une synagogue à #Vienne, en #Autriche. Bilan provisoire : un mort et plusieurs blessés. 🇦🇹 pic.twitter.com/6M0NgW2Ydb — 🇨🇭A M 🇨🇭 (@amariethoz) November 2, 2020

🇦🇹 - Alerte terroriste à #Vienne: attaque contre une synagogue. Opération policière massive en cours.

Via @YourAnonOnepic.twitter.com/HhdQhhXKLt — ⓃⒺⓌⓈ—ⒾⓃⓉ·۰•●🌐 (@NewsInt_) November 2, 2020

المصدر: RT + وكالات