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مستشار النمسا يصف هجوم فيينا بالإرهابي ويعلن نشر قوات من الجيش وسط العاصمة

لحظة بلحظة.. هجوم في وسط العاصمة النمساوية فيينا

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شهدت العاصمة النمساوية فيينا مساء يوم الاثنين، هجوما مسلحا راح ضحيته 7 أشخاص على الأقل، فيما أصيب العشرات.

وفي ما يلي تسلسل الأحداث:

- إطلاق أعيرة نارية في وسط العاصمة فيينا.

- وسائل إعلام نمساوية: هجوم مسلح يستهدف معبدا يهوديا.

- الشرطة تدعو لتجنب جميع الأماكن العامة أو المواصلات.

- مقتل 7 أشخاص في الهجوم.

- الشرطة تعلن إصابة ضابط بجروح خطيرة في إطلاق نار في وسط فيينا.

- اعتقال مشتبه به بشأن إطلاق النار.

- أحد المهاجمين يفجر نفسه.

- مقتل أحد عناصر المجموعة المسلحة.

- الداخلية النمساوية لا تستبعد أن يكون إطلاق النار وسط فيينا هجوما إرهابيا.

- انتشار كثيف للشرطة في فيينا.

- وزير الداخلية: نعتقد أن هجوم فيينا نفذه عدة أشخاص.

- وزير الداخلية: نعتقد أن إطلاق النار في فيينا هجوم إرهابي.

- الشرطة: هجوم فيينا شمل 6 مواقع.

- الداخلية: لا يمكن تأكيد أو استبعاد ارتداء أحد المهاجمين حزاما ناسفا.

- الجيش النمساوي يشارك في عملية خاصة في وسط فيينا ويتولى حماية مرافق العاصمة.

- الشرطة تلقي القبض على 4 مشاركين في تنفيذ هجوم فيينا.

المصدر: RT + وكالات

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