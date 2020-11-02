النمسا.. رئيس مستشفيات مدينة فيينا يؤكد إصابة 15 شخصا في الهجوم المسلح

أكد رئيس مستشفيات مدينة فيينا النمساوية، فجر يوم الثلاثاء، إصابة 15 شخصا في الهجوم المسلح.

وأعلنت السلطات النمساوية عن هجوم إرهابي وسط فيينا، شمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة، فيما أكدت الشرطة سقوط قتلى وجرحى بحوادث عدة لإطلاق النار.

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وأكد وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامير، سقوط عدد من القتلى والجرحى في الهجوم دون توضيح عددهم، لافتا إلى أن السلطات تعتقد أنه يمثل عملية إرهابية.

وأضاف نيهامر أن العملية تعتبر مستمرة حتى الآن، مؤكدا أن الهجوم شارك فيه مجموعة أشخاص.

وذكر وزير الداخلية النمساوي لاحقا أن القوات الخاصة تواصل ملاحقة مشاركين في تنفيذ هجوم فيينا، مشيرا إلى أن عملية البحث عن "إرهابيين مرجحين" قال إنهم مسلحون وخطيرون وطلقاء لا تقتصر على أي منطقة معينة بالمدينة.

من جانبه، وصف مستشار النمسا، سيباستيان كورتز، الهجوم الذي هز مساء الاثنين فيينا، بالإرهابي، معلنا نشر قوات من الجيش وسط المدينة لحراسة المواقع العامة بهدف مساعدة الشرطة.

وذكرت شرطة المدينة عبر "تويتر" أن الهجوم نفذه مسلحون مزودون ببنادق وأسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين بينهم ضابط شرطة، فيما تم القضاء على أحد المهاجمين.

المصدر: وكالات