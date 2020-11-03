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الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على جامعة كابل

أخبار العالم العربي

الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على جامعة كابل
Reuters Omar Sobhani
عناصر الأمن في مكان الهجوم بالعاصمة الأفغانية كابل
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دان الأزهر الشريف بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف جامعة كابل اليوم الاثنين، وأسفر عن مقتل وجرح العشرات.

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وجاء في بيان للأزهر أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تؤكد خسة مرتكبيها وتجردهم من كل معاني الإنسانية، وأن "هذه الجماعات تسعى في الأرض فسادا وتقتل الأبرياء لأغراض دنيئة، ترفضها كل نفس سوية، وتبرأ منها الشرائع والمواثيق والأعراف الدولية".

وأضاف البيان أن الأزهر الشريف يتقدم "بخالص العزاء لأفغانستان، رئيسا وحكومة وشعبا، ولأسر الضحايا، سائلا المولى - عز وجل - أن يتغمدهم بواسع برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء".

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المصدر: RT

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