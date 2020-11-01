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مصر.. محافظ البحر الأحمر يتفقد أماكن السيول ويوجه بتوفير حافلات لنقل العالقين (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. محافظ البحر الأحمر يتفقد أماكن السيول ويوجه بتوفير حافلات لنقل العالقين (صور)
RT
محافظ البحر الأحمر يتفقد أماكن السيول في طريق الغردقة - رأس غارب
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حرص محافظ البحر الأحمر في مصر، عمرو حنفي، على التواجد بنفسه مع المواطنين العالقين في طريق الغردقة - رأس غارب، حيث أسفرت السيول عن انحراف سيارات وحافلات عن الطريق، دون وقوع إصابات.

وأدار المحافظ الأزمة على أرض الواقع، ووجه بتوفير حافلات لنقل المواطنين العالقين وتوصيلهم إلى منازلهم أو وجهتهم على نفقة المحافظة.

مصر.. محافظ البحر الأحمر يتفقد أماكن السيول ويوجه بتوفير حافلات لنقل العالقين (صور)
RT
محافظ البحر الأحمر يتفقد أماكن السيول في طريق الغردقة - رأس غارب
مصر.. محافظ البحر الأحمر يتفقد أماكن السيول ويوجه بتوفير حافلات لنقل العالقين (صور)
RT
أماكن السيول في طريق الغردقة - رأس غارب

ووجه المحافظ أيضا بتوفير رافعات لسحب الحافلات والسيارات التي انحرفت عن الطريق نتيجة للسيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة، والتقى عددا من المواطنين العالقين على الطريق، واطمأن عليهم. 

وأعلن المحافظ أنه وجه بإغلاق طريق الغردقة - الزعفرانة لحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك حرصا على سلامة المواطنين.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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