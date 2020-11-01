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الأردن يسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا

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الأردن يسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا
Reuters
الأردن يسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، يوم الأحد، عن تسجيل 3259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 75866 حالة.

وأضافت الوزارة في الموجز الإعلامي اليومي إنه تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 866 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 140 حالة شفاء في المستشفيات المعتمدة، بالإضافة إلى إجراء 19588 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن مليون و879 ألفا و955 فحصا.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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