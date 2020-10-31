المدبولي يزور العراق على رأس وفد استكمالا للمباحثات

كشفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عن أهم ما ستتضمنه زيارة الوفد المصري، برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إلى العراق.

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وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن "زيارة الوفد المصري إلى بغداد، تأتي استكمالا لجولة المباحثات المعمقة التي أجراها وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في القاهرة، والتي التقى خلالها كبار المسؤولين المصريين، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، مصطفى مدبولي.



وقال الصحاف إن "الجانبين سيوقعان على العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين، التي ستدفع باتجاه تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد والقاهرة، وتعزيز العمل الدبلوماسي الثلاثي المشترك، بين بغداد والقاهرة وعمان".

وأضاف الصحاف أنه "سيتم عقد اجتماعات بين اللجنة العراقية المصرية المشتركة".

ولفت إلى أن "العراق حريص على إدامة هذه الجهود والعلاقات، وفق مصالح متساوية ومشتركة".

ويزور رئيس الحكومة المصرية بغداد، على رأس وفد وزاري كبير، ليرأس الجانب المصري في اجتماعات اللجنة العليا العراقية-المصرية للتعاون المشترك.

وذكرت مصادر حكومية، في تصريحات صحفية، أن "رئيس الوزراء المصري سيجري سلسلة لقاءات مع الجانب العراقي، تشمل رئيس الجمهورية، برهم صالح، ورئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، كما سيرأس وفد بلاده إلى اجتماعات اللجنة العليا للتعاون المشترك على مستوى رئيسي وزراء العراق ومصر".

ومن المنتظر أن تسفر الزيارة عن التوقيع على أكثر من 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، في قطاعات الكهرباء والغاز والطاقة المتجددة والصناعات الحربية والاتصالات والنقل والإعمار والإسكان والزراعة والمجالات العدلية والقنصلية والعلمية والاستثمارية.

المصدر: "RT"