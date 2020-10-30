مصر.. ارتفاع الصادرات الزراعية إلى أكثر من 4.5 مليون طن

أعلنت وزارة الزراعة المصرية عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية إلى أكثر من 4.5 مليون طن خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 28 أكتوبر الحالي.

وأشارت الوزارة في تقرير إلى أن الصادرات بلغت 4 مليون و532 ألفا و745 طنا من المنتجات الزراعية، وضمت قائمة أهم الصادرات الموالح، والبطاطس، والبصل، والعنب، والرمان، والثوم، والمانغو، والفراولة، والفاصوليا.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال في سبتمبر الماضي إن بلاده فقدت 90 ألف فدان من الأراضي الزراعية منذ سنة 2011، مشددا على أن الدولة تبذل جهودها لوضع حد لهذا النزيف تفاديا لعواقبه الخطيرة.

ناصر حاتم

المصدر: RT