مصدر إسرائيلي: فرص نجاح المفاوضات مع لبنان ليست كبيرة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلي، أن فرص نجاح المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية ليست كبيرة، مشيرة إلى أن الجانب اللبناني قدم مطالب وصفتها بـ"الاستفزازية".

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ونقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي مطلع على الجولة الثانية من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية بينهما، قوله إن فرص نجاحها ليست كبيرة.

وأوضح المصدر أن "المفاوضات ستستمر الشهر المقبل، غير أن الجانب اللبناني قام بخطوة استفزازية، حينما عرض خارطة تم خلالها مد الحدود أكثر باتجاه الجنوب مقارنة مع الخارطة التي قدمها لبنان للأمم المتحدة قبل عشر سنوات".

وأضاف المصدر أن "إسرائيل عرضت خارطة دفعت الحدود أكثر باتجاه الشمال بناء على مسوغات ودلائل".

وأضاف أن "إسرائيل لم تطرح هذه الخارطة كمطلب، اذ أنها تحترم الخط التي رسمته الأمم المتحدة، ودعت الجانب اللبناني إلى العودة للخط الأصلي المختلف عليه وعدم إيجاد خلافات جديدة"

وعقدت أول من أمس الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل بمركز الأمم المتحدة بالناقورة في جنوب لبنان بحضور الوسيط الأمريكي، وتم الاتفاق على عقد الجولة الرابعة في 11 نوفمبر.

في غضون ذلك، أعربت السفارة الأمريكية في بيروت عن أملها في أن تفضي المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية حول ترسيم الحدود البحرية، إلى "الحل الذي طال انتظاره" في هذه المسألة.

المصدر: مكان