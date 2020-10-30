سفارة مصر بإثيوبيا: تسكين 52 مواطنا مصريا في أحد فنادق أديس أبابا

كشفت سفارة مصر في أديس أبابا، يوم الخميس، عن تطورات جديدة في ملف المواطنين المصريين الموقوفين في مطار العاصمة الإثيوبية.

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وقالت السفارة في بيان إن مجهوداتها التي قامت بها طوال اليوم مع السلطات الإثيوبية المختصة والخطوط الجوية الإثيوبية، أتت أكلها.

وأكدت أن المحادثات مع أديس أبابا أسفرت عن تسكين 52 مسافرا من المواطنين المصريين المتواجدين بإثيوبيا، في طريقهم للكويت، والذين لم يلتزم بعضهم بكافة ضوابط الحجر الصحي المطبقة في إثيوبيا، في أحد فنادق العاصمة.

وأضافت أن العمل جار في غضون ساعات قلائل على إنهاء إجراءات خروج 24 مواطنا مصريا آخرين من المطار وتسكينهم للمبيت بأحد فنادق العاصمة اعتبارا من الليلة.

وأهابت سفارة مصر في أديس أبابا بالمواطنين الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية وتعليمات الحجر الصحي المطبقة على كل القادمين إلى إثيوبيا، وذلك للحيلولة دون تعرضهم للمساءلة القانونية أو الترحيل.

المصدر: RT