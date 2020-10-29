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الأردن يسجل 40 وفاة و3443 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

الأردن يسجل 40 وفاة و3443 إصابة جديدة بكورونا
AFP Khalil MAZRAAW
العاصمة الأردنية عمان - أرشيف
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سجل الأردن، اليوم الخميس، 40 وفاة و3443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسب ما ذكرت وزارة الصحة الأردنية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 65,385 حالة، بينما يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 740 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 176 حالة، ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليا 1260 حالة، بينما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي.

ولفتت إلى أنه تم إجراء 25558 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1,808,896 فحصا.

المصدر: وكالة "عمون"

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